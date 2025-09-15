Milli sporcumuz destan yazdı: Muaz Erdem Madran, atıcılıkta dünya şampiyonu olarak tarihe geçti!

Çekya’nın Brno kentinde düzenlenen Para Trap Dünya Şampiyonası’nda şampiyon olan genç sporcu Muaz Erdem Madran, Türk spor camiasının göğsünü kabarttı.

Çekya’nın Brno kentinde düzenlenen Para Trap Dünya Şampiyonası’nda tarihi bir an yaşandı.

Genç sporcu Muaz Erdem Madran, Türkiye’ye atıcılık branşında ilk dünya şampiyonluğunu kazandırarak adını tarihe yazdırdı.

Uzun süredir büyük bir azim ve kararlılıkla bu şampiyonaya hazırlanan Muaz Erdem Madran, zorlu rakiplerini geride bırakarak finalde kürsünün en üst basamağına çıktı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çekya'da düzenlenen Para Trap Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Muaz Erdem Madran'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk atıcılık tarihinde bir ilke imza attık. Çekya'nın Brno kentinde düzenlenen Para Trap Dünya Şampiyonası'nda, mücadele ettiği PT3 disiplininde altın madalya kazanarak Türk atıcılık tarihinin ilk dünya şampiyonluğunu elde eden Muaz Erdem Madran'ı tebrik ediyorum. Ülkemizi gururlandıran 16 yaşındaki genç milli sporcumuzun dünya şampiyonu olmasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Muaz Erdem Madran'ın başarılarının devamını diliyorum."

