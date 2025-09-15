CHP'nin kurultay davasında neler yaşandı? Mahkemenin ertelenme kararının detaylarında neler var?

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava ertelendi. Peki, CHP'nin kurultay davasında neler yaşandı? Mahkemenin ertelenme kararının detaylarında neler var? İşte dikkat çeken detaylar...

İŞTE DAVADA YAŞANANLAR

AVUKAT BEYANLARI

KILIÇDAROĞLU GÖREVLENDİRİLMELİ

Davacı Vekili Onur Yusuf Üregen beyanında, ''Daha önce sunduğumuz deliller ve hususlar dikkate alınarak davanın esasî hakkında karar verilinceye kadar kamu düzeninin korunması için mutlak butlanlı sakatlanmış dört 5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile seçilmiş partinin genel başkanı Özgür Özel‘in merkez yönetim kurulu üyelerinin parti meclisi üyelerinin ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, 5 Kasım tarihi kurultay mutlak butlan sakatlanmış ve bundan ötürü yok hükmünde sayılacak olmasından ötürü mevzuat ve hukukun bir gereği olarak önceki kurultayda seçilmiş olan Parti Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve PMlerinin görev yetkileri geri döneceğinden dört 5 Kasım tarihi kurultayda görevde bulunan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki PM YK üyelerinin nihai olarak verilecek emsal kararı kesinleşinceye kadar tedbiren görevlerini iade edilmeli.” ifadelerini kullandı.

CHP MYK TOPLANDI

Aynı saatte CHP Genel Başkanı Özgür Özel de genel merkezde partisinin en önemli karar organı olan Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladı.

Mahkeme süresince, MYK toplantısının da sürmesi bekleniyor.

81 ilin CHP'li il başkanları da binada bulunuyor.

Davadan çıkacak karara göre, CHP'nin yol haritası da kamuoyuna duyurulacak.

SALON DEĞİŞTİRİLME TALEBİ

Avukat Uğur Poyraz, mahkeme salonunun küçüklüğü sebebiyle hakimden salon değişikli talep etti. Mahkeme hakimi “Bu saatte mi yapalım avukat bey? salonumuz burası” dedi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Duruşma öncesi, CHP parti temsilcileri ve davayı takip etmek isteyenler mahkeme önünde toplandı.

Emniyet ekiplerinin mahkeme önünde ve adliyenin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

GÜRSEL TEKİN, SARIYER'DEKİ İL BİNASINA GELDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı. CHP'nin 38. Olağan Kurultay iptali istemiyle açılan davanın duruşması başlarken, Gürsel Tekin ise CHP'nin Sarıyer'de bulunan binasına geldi.

NE OLMUŞTU?

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açtı.

Açılan iptal davaları 15 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleşti. Mahkeme, davanın ilk duruşmasını 17 Nisan'da gördü.

Duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.



Hakim ara kararında, Çankaya 4 No'lu İlçe Seçim Kurulu'na müzekkere yazılarak 21. Olağanüstü Kurultay'a ilişkin katılım listesi ve mazbatanın istenmesi ile YSK'ya yapılan başvuruların ve iptal kararlarının celbine karar verdi.

Davanın ikinci celsesi ise 26 Mayıs'ta görüldü. Mahkeme, CHP Genel Merkezi'ne müzekkere yazılarak, 4-5 Kasım 2023 tarihi itibarıyla geçerli olan parti tüzüğünün istenmesine hükmetti. Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından da CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan soruşturmadaki son durumun bildirilmesine karar verdi.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI CEZA DAVASI AÇTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Haziran'da, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı.

İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin aralarında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de arasında bulunduğu 12 şüpheli hakkında "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Bu gelişmenin ardından Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen kurultay iptal davasının 30 Haziran'daki üçüncü celsesinde mahkeme başkanı, ceza davasının dosyasının mahkemeye ulaştığını bildirdi.

Duruşmada söz alan davacı avukatı Üregen, söz konusu kurultayın divan başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tarafsız davranmaması nedeniyle kurultayın mutlak butlanla batıl olduğunu öne sürerek, bu durumun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde ve 26. Asliye Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında sabit olduğunu savundu.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda organize şekilde suç işlenerek anayasal emredici hükümleri, kamu düzenini ve demokrasinin asgari gereklerini ihlal edecek biçimde sakatlandığını belirten Üregen, söz konusu kurultayın mutlak butlanla batıl olduğunu belirtti.

Davalı avukatı Çağlayan da mahkemelerin, YSK kararında ve Yargıtay içtihatlarında siyasi partilerin kongre seçimlerine inceleme yapmaya yetkisi olmadığını savundu.

Mahkeme ara kararında, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına itirazın sonuçlanmasının beklenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.

CHP avukatları, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapılacağını belirterek, 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etti. Mahkeme, talebi makul bularak duruşmanın 15 Eylül'de görülmesine karar verdi.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul'daki ceza ve hukuk dosyalarını istedi

Bu sırada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 10 şüpheli hakkında, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi'nde belirtilen "oylamaya hile karıştırılması" suçundan iddianame hazırladı. İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi de 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar verdi.

HİLE İDDİALARINA İLİŞKİN CEZA DOSYASI İNCELEMEYE ALINDI

Bu gelişmeler üzerine Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul'daki hukuk ve ceza davalarının dosyalarının gönderilmesi için ilgili mahkemelere talep yazısı gönderdi.

Beşinci celsesi yarın görülecek dava öncesinde, kurultayda hile yapıldığı iddialarına ilişkin ceza dosyası ile İstanbul'daki ceza ve hukuk dosyaları da dava dosyasına eklendi.

DAVA ÖNCESİ KURULTAY KARARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir TV kanalında son yaptığı açıklamada, " Öyle bir kararın alınmayacağını umuyorum. Alınırsa da Kemal Bey'in böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğini düşünüyorum." dedi.

Ancak Özel'in bu açıklamalarına rağmen CHP'de 21 Eylül'de kurultay kararı alındı.

Son kongrenin mahkemenin "mutlak butlan" kararına karşı davayı konusuz bırakma amacı taşıdığı iddia ediliyor.

İstinaf ve Yargıtay aşamasının en az iki yıl süreceğini hesaplayan parti yönetimi, olağan kurultay sürecini hızla başlatıp, 39. Olağan Kurultayı toplayarak, davayı konusuz bırakma hesabı yapıyor.

Ayrıca parti kurmayları, 900'ün üzerindeki delege imzasıyla alınan kurultay kararının, Kılıçdaroğlu partinin başına geçse dahi etkilenemeyeceğini öne sürüyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN DÖNÜŞ YOLU: MUTLAK BUTLAN

Kritik davada mahkeme heyetinin önünde davanın reddi, bir önceki duruşmada olduğu gibi erteleme, çağrı heyeti atama ve mutlak butlan kararı verme gibi olasılıklar var.

Mahkemeden kurultayların iptali ve mutlak butlan kararı çıkması durumunda önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçebileceği belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu'nun görevi kabul etmemesi halinde ise başka bir ismin "kayyum" olarak atanması bekleniyor.

Ancak Kılıçdaroğlu cephesinden partinin kayyuma teslim edilmeyeceği ve görevi kabul edeceği iddia ediliyor.

MUHTEMEL SENARYOLAR

Kurultay davasında mahkemenin alabileceği karara ilişkin CHP'de öne çıkan 5 senaryo şöyle:

1- Davanın reddine karar verebilir.

2- Davanın esasında karar vermeden direkt tedbir kararı verebilir.

3- Davayı kabul edebilir, esas hakkında karar verebilir ama tedbir kararı vermeyebilir.

4- Hem esas hakkında karar hem tedbir kararı verebilir.

5- Erteleme kararı verebilir.

CHP'NİN 38. KURULTAYI

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarışmıştı.

İlk turda Özel 682, Kılıçdaroğlu 664 oy almış; iki aday da toplam delege sayısına göre salt çoğunluğun (684) desteğini alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

Özel ikinci turda, 536 oy alan Kılıçdaroğlu'na karşı 812 oyla CHP'nin 8. genel başkanı seçilmişti.

