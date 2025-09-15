Son dakika! CHP için kritik dakikalar! Mahkeme kurultay davası kararını açıkladı!

  1. Anasayfa
Son dakika! CHP için kritik dakikalar! Mahkmenin kurultay davası kararı açıklandı: CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava ertelendi.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava ertelendi. İşte mahkemede yaşananlar

CHP’nin Kasım 2023’teki 38.Olağan Kurultayı ile bu yıl 6 Nisan’da yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava saat 10.00'da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde başladı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.

DAVA ERTELENDİ, TEDBİR KARARI REDDEDİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay davası ertelendi. Kritik davada mahkeme heyeti tedbir kararını reddeti. Kritik davada mahkeme heyeti tedbir kararını reddeti.

