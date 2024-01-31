Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartallarının, Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollar ile geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladığını bildirdi. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu kaydedildi.

Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesinin hudutlarda da devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesinin hudutlarda da devam ettiği vurgulanarak, “Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verildi.

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