Ev hanımlarına müjde! Torba yasasıyla erken emeklilik geliyor

Torba yasa teklifinin en dikkat çekici unsurlarından biri de ev hanımlarına emeklilik hakkı. Bu yasa, sosyal güvencesi ve aktif bir sigortası olmayan ev hanımlarına emeklilik imkanı sağlayacak. Bu bağlamda, Bakan Işıkhan ev hanımlarına emeklilik yasası hakkında son dakika açıklamaları yaptı.

Ev Hanımları İçin Emeklilik Koşulları Nelerdir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarının sigortalılığı ve emekliliğiyle ilgili düzenlemelerin hazırlanmasına ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi:

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Ev kadınlarına üçte bir prim desteğinin sağlanması için girişimlerimizi başlattık. İsteğe bağlı sigorta kapsamında, yükümlü olunan primin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi için bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği sözü tutacağız. Bu durumda kesinlikle bir sapma olmayacağını vurgulamak isterim.

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Ev Hanımlarına Emeklilik Çıktı Mı, Ne Zaman Çıkacak?

Ev hanımlarına emeklilik henüz kabul edilmedi. Torba yasa, Meclis tarafından kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek.

Her ay ödenecek primlerin üçte birini devlet ödeyecek. Bu nedenle, ev hanımları daha düşük prim ödeyerek daha erken emekli olabilirler.

Ev hanımları ayrıca sosyal güvence ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde, kısmi emeklilik şartı 5 bin 400 günden 4 bin 500 güne kadar çekilebilecek.

İkinci aşamada, çocuk sayısına bağlı olarak erken emeklilik seçenekleri devreye alınacaktır. Üçüncü adımda çalışan annelere yıpranma tazminatı sağlanacak. Son adım ise doğum borçlanması.