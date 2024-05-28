Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. İlk ders zili 9 Eylül'de çalacak. Yarıyıl tatili 20 Ocak'ta başlayacak ve Öğretim yılı, gelecek yıl 20 Haziran'da tamamlanacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı!

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belirlendi. İlk ders zili 9 Eylül'de çalacak. Yarıyıl tatili 20 Ocak'ta başlayacak. Öğretim yılı, gelecek yıl 20 Haziran'da tamamlanacak.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi" genelgesine göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı!

Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

BİRİNCİ SINIFLAR İÇİN UYUM EĞİTİMLERİ 2-6 EYLÜL'DE

2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı!

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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