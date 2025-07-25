MHP'li Belediye Başkanından acı haber: Takla atan aracında can verdi!

Belediye Başkanından acı haber: Takla atan aracında can verdi!

Belediye Başkanından acı haber: Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Sarıaslan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde MHP'den belediye başkanı seçilmişti.

Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, Nevşehir’de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Kozaklı ilçesine bağlı Merdanali köyü Yenifakılı yolunda meydana gelen kazada ilk bilgilere göre Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan’ın içerisinde bulunduğu resmi plakalı araç, kontrolden çıkarak tarlaya girdi.

Araç takla atarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Musa Sarıaslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Araç takla attı

Araç takla atarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Musa Sarıaslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Musa Sarıaslan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde MHP'den belediye başkanı seçilmişti.

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MHP'li isimden başsağlığı mesajı

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Sarıaslan için paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yenifakılı Belediye Başkanımız Musa Sarıaslan’ın bu sabah geçirdiği trafik kazasında Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu büyük bir teessürle öğrendim. Merhum dava arkadaşımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, Mekanı cennet olsun.”

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