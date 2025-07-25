Canını ortaya koyan orman şehitlerinin acısı tazeyken belediye başkanından şok eden sözler: Korkup kaçtılar!

10 orman şehidi için Türkiye'nin yüreği sızlarken Bilecik'te Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun'un sözleri tepki çekti.

Türkiye'nin yüreği alevlerle mücadele ederken can veren 10 orman şehidi için sızlarken Bilecik'te Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun'un yaptığı tepki çekti. Aniden yön değiştiren rüzgar nedeniyle alevlere müdahale etmek için başka konuma geçen orman işçileri için "Korkup kaçtılar" dedi.

Sakarya, Bilecik, Eskişehir ve Karabük'te farklı noktalardan yükselen alevler büyük hasara yol açıyor. 2 bin 619 kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, yangınlara karşı 4 bin 231 personel, 45 hava aracı ve 1.236 kara aracıyla mücadele veriliyor. Eskişehir'de 10 orman işçisinin hayatını kaybetmesi yürekleri dağlarken, Bilecik'ten gelen görüntüler tartışma yarattı.

"KORKUP AĞLAYARAK KAÇTILAR"

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun Bekir Torun, sosyal medya hesaplarından açtığı canlı yayında, rüzgârın yön değiştirmesi sonrası orman ekiplerinin bölgeden ayrılmasını eleştirerek, "Arkadaşlar, İçmeler yanıyor. Burada yaklaşık 12 arasöz vardı. Buradan bağıra çağıra resmen kaçtılar. Bakın, burada bir araçla biz söndürüyoruz. Orman yangınıyla mücadele için işe girmiş olan adamlar buradan korkup ağlayarak kaçtılar" dedi.

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Türkiye'nin yüreği alevlerle mücadele ederken can veren 10 orman şehidi için sızlarken Bilecik'te Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun'un yaptığı tepki çekti. Aniden yön değiştiren rüzgar nedeniyle alevlere müdahale etmek için başka konuma geçen orman işçileri için "Korkup kaçtılar" dedi.

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