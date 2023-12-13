Mevlana’nın hayatını yapay zeka ile buluşturdu!

Sanatçı Refik Anadol’un, Mevlana’nın hayatını yapay zeka ile buluşturduğu “Rumi Rüyaları” sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı. İlginin yoğun olduğu görülen sergi, ziyaretçilerden de tam not aldı.

Yapay zeka temelli görsel eserleriyle dünyaca tanınan Sanatçı Refik Anadol’un, Mevlana’nın hayatından esinlenerek hazırladığı “Rumi Rüyaları” eseri, Mevlana’nın 750. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri ve 2023 Mevlana Yılı kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilenmeye başlandı. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yürütücülüğünde derlenen 26 farklı dilde Mesnevi metinleri ile milyonlarca tekke, arşiv belgesi ve yazma eserden oluşan veri setinin yapay zekanın veri tabanlı yorumlamaları ile buluşmasıyla ortaya eşsiz bir görsel şölen çıktı. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde açılan sergiye ilginin yoğun olduğu görülürken, Refik Anadol’un “Rumi Rüyaları” çalışması ziyaretçilerden tam not aldı.

“Hz. Mevlana’nın külliyatı ve arşivi burada dile geliyor”

“Rumi Rüyaları” hakkında detaylı bilgiler veren sergi görevlisi Arif Emre Avcı, “Refik Anadol Sergisi, Hz. Mevlana arşivi ve külliyatıyla hazırlanan yapay zeka ve sanatla anlamı kılınması üzerine bir çalışma. Refik Anadol’un katkılarıyla tabii ki, zamanın Picasso’su olarak geçiyor. Hz. Mevlana’nın külliyatı ve arşivi burada dile geliyor. Kitaplar konuşuyor; resimler, belgeler bir araya gelip sanat eseri oluşturuyor. Burası yapay zekanın anlamlı kılınması ve Hz. Mevlana’nın hatırasını canlandırması adına çok önemli bir sergi. Serginin oluşumunda 180 bin data kullanıldı. Bunların içerisinde resim, belge, fotoğraf, mesneviler ve bütün Hz. Mevlana arşivi var. Bu çalışma için Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan bütün külliyat resmen tekrardan gün yüzüne çıktı. Çok değerli bir çalışma oldu” dedi.

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“Çok gurur verici ve anlamlı”

Serginin ziyaretçilerinden Emre Büyükkılıç, “Refik Anadol takip ettiğimiz, bildiğimiz bir sanatçı. Dünyanın her yerinde eserleri sergilenen ve yapay zekayı belki de hakkıyla gerçekten kullanıp onu bir sanat eserine dönüştüren sanatçımızın burada Konya Büyükşehir Belediyesi destekleriyle görsel bir şov yapıyor olması hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için çok gurur verici ve anlamlı” diye konuştu.

"Gayet keyifli gözüküyor”

Sergiyi inceleyen bir başka sanatsever Benan Çulban ise “Rumi ile ilgili olduğunu duyduğum için ben de incelemek istedim. Refik Anadol’un daha önceki çalışmalarını da gördüm. Kendisinin bir çalışmasını ilk daha canlı olarak izliyorum. Çok hoş. Ben kendim yapay zeka ile ilgili çalışmalardan hoşlanmasam da çok emek var, belli. Gayet keyifli gözüküyor” şeklinde konuştu.

“Huzur, dinginlik, insanın kendi ruhunu keşfetmesi gibi”

Hande Yalçın isimli sanatsever de, “Atatürk Kültür Merkezi’ne ilk defa geldik. Böyle bir kültür merkezi İstanbul’a gerçekten çok yakışmış. Görsellik, renkler, müzik hepsi çok uyumlu olmuş. Bence sanatseverlerin görmesi gereken çok güzel bir çalışma olmuş. Herkese de tavsiye ederiz. Şu anda sanki bir huzur, dinginlik; özellikle iş çıkışı bu saatlerde insanın kendi ruhunu keşfetmesi gibi” ifadelerini kullandı.



Refik Anadol’un “Rumi Rüyaları” sergisi 17 Aralık tarihine kadar Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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