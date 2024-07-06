Merih Demiral’a kesilen cezaya kardeş ülke sessiz kalmadı: Aliyev’den ses getirecek paylaşım…

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yine Türkiye’nin yanında olduğunu gösterdi. Milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında alınan karara Aliyev’de sert tepki gösterdi.

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Türk milletinin yanında olduğunu söyleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kardeşlik mesajı verdi.

ALİYEV’DEN ANLAMLI MESAJ

Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev, A Mill Futbol Takımımızı tebrik ederek yanında olduklarını söyledi. Paylaştığı sosyal medya mesajında Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Türk halkının yanında olduklarını aktardı;

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“Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen Türkiye Milli Takımımızı, çeyrek finale yükselerek Avrupa'nın en güçlü 8 milli takımı arasında yer almasından dolayı tebrik ediyorum.

Özellikle Avusturya maçında 2 gol atarak oyunun en iyi oyuncusu seçilen Merih Demiral'i tebrik ediyorum. Merih'e verilen ceza haksızdır ve şiddetle kınıyorum. Türk milli takımına Hollanda'ya karşı oynayacağı maçta galibiyet diliyorum! Yaşasın Türk dünyası!”

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