Devlet Bahçeli’den çok sert sözler: Hedefinde UEFA ve Almanya vardı

MHP lideri Devlet Bahçeli Merih Demiral’a açılan soruşturma ve karar sonrasında da çok sert konuştu. Avusturya maçında gol attıktan sonra bozkurt işareti yapan Demiral, bugün 2 maç men cezası aldı.

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Devlet Bahçeli’den çok sert sözler: Hedefinde UEFA ve Almanya vardı

Milli futbolcumuz Merih Demiral’ın ceza almasının ardından Devlet Bahçeli adeta ateş püskürdü. Soruşturmanın ilk evresinde X üzerinden paylaşım yapan Bahçeli, bu sefer daha da sert çıkış yaptı.

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BOZKURT İŞARETİ DÜNYAYA MESAJDIR

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bozkurt işareti hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. MHP lideri,

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“Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA'nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır. Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA'nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur.”

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SKANDAL BİR KARAR VERİLDİ

“UEFA laçka kararından vazgeçmezse Hollanda'nın sahada tek başına bırakılması ve A Milli Futbol Takımımızın Türkiye'ye dönüşü milli haysiyetimize en uygun seçenek olacaktır.

UEFA'nın, Türkiye-Avusturya futbol müsabakasında attığı golden sonra Bozkurt işaretini haklı gurur ve sevinç içinde paylaşan Milli Futbolcumuz Merih Demiral'la ilgili aldığı iki maç men cezası, üstelik itiraz yolunun kapatılması tasvibi ve tahammülü imkansız skandal bir karardır.

Aynı zamanda ırkçı ve faşizan eğilimlerin UEFA'ya nüfuz etmesi utanç duyulacak bir ilkelliktir.”

Son dakika! UEFA'dan Merih Demiral hakkında skandal karar: 2 maç ceza!Son dakika! UEFA'dan Merih Demiral hakkında skandal karar: 2 maç ceza!

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