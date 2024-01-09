Direksiyon başında rahatsızlanan İETT şoförü, 4 araca çarptı, yol savaş alanına döndü

İstanbul Ataşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünün şoförünün rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarptı. Araçların bazıları kullanılamaz hale gelirken, şoför apar topar hastaneye kaldırıldı.

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Direksiyon başında rahatsızlanan İETT şoförü, 4 araca çarptı, yol savaş alanına döndü

Kaza, saat 07.00 sıralarında Ataşehir'de Ferhat Paşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinde meydana geldi.

İddiaya göre, Mercedes marka 34 HO 3420 plakalı İETT otobüsü, şoförün seyir halindeyken rahatsızlanması nedeniyle kontrolden çıktı.

Otobüs aydınlatma direği devirerek park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Yol kenarında park halindeki kamyonet ise çarpmanın etkisiyle dükkanın camına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tedbir amaçlı şoförü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin tek şeritten akmasını sağladı. Öte yandan kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

"Önce kamyona ardından da 3 araca daha vurmuş"

Yaşanan kazaya ilişkin konuşan mahalle sakine Erdal Sarıoğlu, "Biz de sese uyandık. İETT şoförü önce kamyona ardından da 3 araca daha vurmuş. Ardından çarptığı araçlardan biri dükkana girdi. Şoför arkadaşın direksiyon başındayken rahatsızlık geçirdiği söylendi. Neyse ki yaralı yok" dedi.

Direksiyon başında rahatsızlanan İETT şoförü, 4 araca çarptı, mahalle savaş alanına döndü

Direksiyon başında rahatsızlanan İETT şoförü, 4 araca çarptı, mahalle savaş alanına döndü

Direksiyon başında rahatsızlanan İETT şoförü, 4 araca çarptı, mahalle savaş alanına döndü

Direksiyon başında rahatsızlanan İETT şoförü, 4 araca çarptı, mahalle savaş alanına döndü

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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