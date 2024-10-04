Merak edilen isimler açıklandı: İşte, A Milli Takım'ın, aday kadrosu!

A Milli Takım'ı UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacak. Merak edilen o aday kadrosu açıklandı. İşte o isimler...

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.AMilli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

KARAZOR'A İLK MİLLİ DAVET

Bundesliga'da Stuttgart forması giyen 27 yaşındaki orta saha Atakan Karazor, ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

Öte yandan Eyüpspor'da top koşturan Ahmed Kutucu ise 2020'den sonra ilk kez milli takımın aday kadrosunda kendine yer buldu.

MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye, Karadağ ile 11 Ekim Cuma günü saat 21:45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, konuk olacağı İzlanda ile ise 14 Ekim Pazartesi 21:45'te Laugardalsvöllur'da kozlarını paylaşacak.A Milli Takım'ın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta Saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü

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Forvet: Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün

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