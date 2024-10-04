Balıkesir'de korkunç olay: Eşinin gözleri önünde husumetlisinin bıçaklı saldırısına uğradı!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen olayda, park ettiği otomobilinde eşiyle bekleyen Bahri İlhan, aracına binen husumetlisi tarafından karnından bıçaklandı.

Park halindeki otomobilinde eşiyle bekleyen Bahri İlhan, araca binen husumetli olduğu Alihan K. tarafından karnından bıçaklandı ve tedavi altına alındı.Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Devlet Hastanesi Ek Binası'nın arkasında ilginç bir olay meydana geldi.

Alihan K., aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet olduğu Bahri İlhan’ı takip etti.

İlhan, park ettiği otomobilinde eşiyle beklerken, aracından inen Alihan K., yanlarına geldi.

Otomobile binen Alihan K. ile Bahri ilhan arasında tartışma çıktı.

EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADI

Tartışma sırasında Alihan K., bıçakla İlhan’ı, eşinin gözü önünde karnından yaraladı. Alihan K., ardından kendi otomobiline binip uzaklaştı.

SAĞLIK EKİPLERİ YETİŞTİ

Bahri İlhan'a ilk müdahale Kazdağı Devlet Hastanesi Ek binasında yapıldı. İlhan, ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan İlhan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Alihan K.'yi arıyor.

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