İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düğmeye bastı: 19 ilde operasyon!

19 ilde operasyon! Holding, 1240 daire ve 65 arsaya el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yapan organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya, yapılan operasyonlar sonucu 106 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yapan organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 106 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

19 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonlarda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, göçmen kaçakçılığı, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarına yönelik geniş çaplı baskınlar yapıldı.

Operasyonlarda örgütün elebaşı M.A. ile birlikte 106 şüpheli yakalandı.

451 YABANCIYA SAHTE VATANDAŞLIK

Yerlikaya, şüphelilerin 451 yabancıya ve onların ailelerine Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptıklarının tespit edildiğini belirtti. Bu kapsamda söz konusu kişilerin vatandaşlıklarının iptal edilmesi için işlemlerin derhal başlatıldığını kaydetti.

MAL VARLIKLARINA EL KONDU

Bakan Yerlikaya, suç örgütüne ait mal varlıklarına da el konulduğunu açıkladı. Buna göre:

*Bir holding şirketler grubu,

*5 anonim şirket,

*1.240 apartman dairesi,

*47 otomobil,

*65 arsa,

ve banka hesapları donduruldu.

Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında operasyonların kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, "Organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

