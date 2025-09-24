Altın coştu gidiyor: Gram 5 bin liranın üzerine çıktı! Cumhuriyet altını, çeyrek, yarım ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL?

ALTIN TARİHİ REKOR KIRDI - ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın, bu sabah Asya piyasalarında salı günü 3.759,23 dolar/ons ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Bu yükselişte, Fed'in faiz indirim döngüsüne girmesi beklentisi ve borsa yatırım fonlarına (ETF) devam eden girişler ana etkenler oldu.

Ons altın şu sıralarda ise dünkü kapanışına göre yüzde 0,1 kayıpla 3743,37 dolarda.

Yurtiçi piyasalarda ise gram altın sabah saatlerinde 5003 TL seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirim döngüsünün masada olmasıyla birlikte, fiyatlar için dördüncü çeyreğe doğru risk-ödül oranının pozitif kalacağını düşündüklerini belirtti.

ETF girişlerinin halen itici güç olmaya devam ettiği de vurgulandı.