Meclisten geçti! Faturalara yüzde 25 indirim geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi müjdeyi verdi. Su faturaları ile alakalı çalışma tamamlandı.

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Meclisten geçti! Faturalara yüzde 25 indirim geldi

Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim uygulandı. Geçtiğimiz gün Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından bir meclis toplantısı düzenlendi. Halk, planlanan toplantıda 1 Haziran'dan itibaren faturalarda indirim uygulanacağını öğrendi.

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16 Nisan'da yapılan ilk toplantıda, su faturalarında indirime ihtiyaç duyuluyordu. Önerge, önceki gün alınan kararla birlikte 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim uygulanacağı belirtilirken, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Esnaf Komisyonuna inceleme için gönderildi.

Olağan Meclis Toplantısı sonuçları yeni seçilen başkan tarafından kamuoyuna duyuruldu. Karar sonrası yapılan açıklamada, İzmirlilere su faturalarında %25 indirim sağlanacağı belirtildi.

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