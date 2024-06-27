Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya mevkidaşı ile görüştü: İkili ilişkilere vurgu yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis görüştü. Ankara’da Erdoğan mevkidaşını resmi törenle karşıladı. Görüşme sonrasında orta basın toplantısı gerçekleşti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya mevkidaşı ile görüştü: İkili ilişkilere vurgu yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünde Estonya Cumhurbaşkanı Karis ve heyetini Ankara'da misafir etti. Bu misafirperverlikten dolayı her iki ülke büyük memnuniyet duydu.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

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İKİLİ İLİŞKLERE VURGU YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Cumhurbaşkanı Karis ile düzenledikleri ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Görüşmelerimiz vesilesiyle kıymetli mevkidaşımla, Türkiye-Estonya ilişkilerini geliştirme yönündeki ortak irademizi teyit ettik. Bu istikamette atacağımız müşterek adımları ele aldık. Her alanda iş birliğimizi ilerletme potansiyeline sahibiz” dedi.

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Estonya Cumhurbaşkanı Karis ile görüşmelerinde Türkiye-Estonya ilişkilerini geliştirme yönündeki ortak iradeyi teyit ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, bu istikamette atılacak müşterek adımları ele aldıklarını aktardı.

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HER ALANDA İŞBİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl tesis edilen Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi’nin ilk toplantısını en kısa zamanda Türkiye'de gerçekleştirileceğini ifade etti ve ekledi;

“Bilim ve teknolojiden, eğitim, kültür ve turizme uzanan geniş bir yelpazede ilişkilerimizin çeşitlendirilmesini, iş birliğimizin geleceğine yapacağımız önemli yatırımlar olarak addediyoruz. Dijital dönüşüm, dijital uygulamalar ve siber savunma konularında Estonya dünyada önemli bir konuma sahip.

Görüşmelerimizde bu alanda sahip olduğumuz tecrübelerin paylaşımı üzerinde de durduk. Yakın ikili ilişkilerimizin ve NATO bünyesindeki dayanışmamızın sağlam temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğine samimiyetle inanıyorum.”

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