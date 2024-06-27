MSB açıkladı! 25 bin asker alımı yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, uzman erbaş ve uzman onbaşı pozisyonlarında 25 bin personel alınacak.

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Aşağıdaki alanlarda uzman erbaş ve uzman onbaşı pozisyonlarına alınacak adaylar:

Komando

Piyade

Tank

Topçu

Hava Savunma

İstihkâm

Muhabere

Ulaştırma

Bakım

İkmal

Mühimmat

Sıhhiye

Veteriner

Uzman erbaş alımı için en az ilkokul mezunu olmaları gerekir.

– Türk vatandaşı olmak,

2024 Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar),

– Askerlik görevini tamamlamış veya tamamlamakta olmak,

Uzman onbaşı adayları için ilköğretim veya ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak; uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak).

– Askerlik hizmetini tamamlamış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Haziran 2019 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

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– Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, birlik tarafından hazırlanan ve Ek-2'de yer alan "Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi"ni olumlu olarak kabul etmek (bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gerekir),

Sözleşmeli erler ve erbaşlar;

– Kara Kuvvetleri Komutanı olmak,

– Başvuru tarihleri arasında en az üç (3) yıl sözleşme süresi içinde görev yapmış olmak,

2024 Ocak ayının ilk günü itibariyle 29 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1995 ve sonra doğmuş olanlar),

– Müteakip sözleşme döneminde uygun görülenlerin, uzman erbaş temel eğitimine sevk edilinceye kadar sözleşmeli er/erbaş görevine devam etmeleri ve Ek-2'te yer alan "Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi"ni olumlu olarak almaları gerekir. Bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gerekir.

– Başvuru tarihinde sözleşme süresini doldurmuş ve sözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için 3'üncü maddenin a fıkrası, 2'nci bentte belirtilen yaş şartı uygulanacaktır. Bu şart, 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak anlamına gelir.

– Askeri eğitim kurumlarından, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden veya Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir şekilde çıkarılmamış veya çıkarılmamış olmak; disiplinsizlik nedeniyle diğer eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak; veya ortaöğretim kurumlarından örgün eğitimden çıkarılmamış olmak.