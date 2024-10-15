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Mbappe ilk kez konuştu! Tecavüz iddialarına yanıt verdi

Real Madrid futbolcusu Mbappe, İsveç'te bir tecavüz skandalına karıştığı iddia edildi. Mbappe iddiaları açıkça reddetti.

Mbappe ilk kez konuştu! Tecavüz iddialarına yanıt verdi
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Real Madrid futbolcusu Kylian Mbappe, İsveç'te kaldığı bir oteldeki tecavüz olayına ilişkin bir soruşturmaya dahil edildiği iddiaları çok tartışıldı. Fransız ünlü konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

İsveç basını, Kylian Mbappe'nin başının tecavüz skandalına karıştığı iddiasıyla ağrıdığını yazdı. Geçen hafta Çarşamba gününden Cumaya kadar Stockholm'deki Bank Hotel'de kaldığı ve Perşembe gecesi meydana gelen bir tecavüz soruşturmasına dahil edildiği söylendi.

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Mbappe, tecavüz iddialarına anında yanıt verdi. Mbappe, sosyal medya hesabında "SAHTE HABER!!!! Duruşmadan bir gün önce, sanki tesadüfen" dedi.

Mbappe, Paris Saint-Germain'in kendisine ödenmemiş primler ve maaşlar için ödemesine karar verilen 55 milyon euroyla ilgili bir dava açacağını hatırlattı.

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