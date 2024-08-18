Masterchef'te eleme adayı belli oldu mu? 18 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi? Masterchef ne zaman yayınlanacak?

TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasının eleme adayları merakla bekleniyor. Masterchef'te kim elendi ve yarışmanın eleme adayları kim oldu? Masterchef eleme adayları kim oldu ve 18 Ağustos'ta kim veda etti? Masterchef yarışmacıları kim oldu? 18 Ağustos'ta Masterchef ödülünü kim kazandı?

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Masterchef'te eleme adayı belli oldu mu? 18 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi? Masterchef ne zaman yayınlanacak?

Masterchef eleme adayları kim oldu ve 18 Ağustos'ta kazanan kim oldu? Masterchef eleme adayları kim oldu? sorusuna yanıt 18 Ağustos'ta aranıyor. Masterchef eleme adayları kim oldu? 18 Ağustos'ta potada kim var?

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17 Ağustos akşamı Masterchef Türkiye'de en kötü performans gösteren yarışmacı eleme potasına giren son isim oldu. Şefler değerlendirmelerini tamamladıktan sonra yarışmanın yedinci eleme adayı belirlendi. MasterChef Türkiye 2024'ün bu haftaki son eleme adayı Ümmühan.

Masterchef Eleme Adayları Kim?

Kerem

Kaan

Deniz

Emre

Ezgi

Zeynep

Ümmühan

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