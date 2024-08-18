Trafik kurallarına uymuyoruz! Trafik cezalarında rekor sayıya ulaştık

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir haftalık trafik denetimlerini açıkladı.

Yerlikaya, mevzuatta izin verilmeyen araçlara ışıklı ya da sesli uyarı işareti takarak kullanan 275 sürücü, hız ihlalinde bulunan 134 bin 588 sürücü, periyodik muayenesi yaptırılmamış 26 bin 165 sürücü, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 772 sürücü, sürücü belgesi olmayan araç kullanan 16 bin 102 sürücü ve zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan 9 bin 710 sürücü olmak üzere toplam 447 bin 672 sürücüye ceza kesildi.

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Yerlikaya, bu yılın ilk yedi ayında meydana gelen ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 35'inin yasal veya uygun olmayan hızlarda araç kullanımı nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

Yerlikaya, trafik kazalarının en önemli nedenleri arasında yer alan aşırı hız ile etkili bir şekilde mücadele edildiğini belirtti.

Ülke çapında hem şehir içi hem de otoyollar dahil tüm şehirler arası kara yollarında ortalama hız tespit sistemlerine ek olarak, mevcut mobil radar araçlarımızı yerli ve ulusal kaynaklardan gelen yeni nesil 'Mobil Hız Tespit Sistemleri' ile güçlendirdik. Trafik kurallarına harfiyen uymamız ve aşırı hız yapmamamız rica olunur. Emniyet kemeri takmayı unutmamalıyız."