Sıcak hava geri geliyor! Sıcaklıklar rekor seviyeye ulaşacak

Yeni hafta sıcaklıkları artacaktır. Son meteorolojik tahminlere göre, Pazartesi gününden itibaren yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde hava sıcaklıklarının artacağı tahmin ediliyor. Yurdun güney bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyrediyor.

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Önümüzdeki hafta, Marmara Bölgesi'nin güney kısımlarında, İç Ege, Akdeniz Bölgesi'nin iç kısımlarında, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nin iç kısımlarında ve Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kısımlarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava Sıcaklıkları

Ankara : 29-37

İstanbul : 31-33

İzmir : 33-36

Konya : 28-36

Antalya : 33-39

Adana : 35-37

Kocaeli : 32-35

Bolu : 30-33

Samsun : 30-32

Trabzon : 28-30

Tokat : 30-40

Erzurum : 28-33