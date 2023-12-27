MasterChef'te büyük heyecan: “Öyle bir meydan okudu ki”

MasterChef yarışmasında nefesler tutuldu. Bir yarışması arkadaşlarına büyük meydan okudu.

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MasterChef'te büyük heyecan: “Öyle bir meydan okudu ki”

MasterChef'te heyecan fırtınası devam ediyor. Altı yarışmacı şef ceketini kazanmak için çabalarını gösterdi. Hasan 21, Kıvanç 21, Eren 20,5, Barbaros 18, Sergen 19,5 ve Esra 17,5 puan aldı. Barbaros, şef tabağı etabında rakip arkadaşlarını geride bırakarak gecenin birincisi oldu. 2. ceketi giyen Barbaros'un gözlerinin ışığı parladı.

Hafta boyunca oynanan oyunlarda Tahsin ve Barbaros'un ceketi kazanmasının ardından, yarışmacılar tezgah başına geçerek üçüncü ceketin sahibi oldu.

"Yolun Tam Ortası, Gol Atmak İstiyorum"

Kıvanç, "Yolun tam ortasında" diyor. Ayrıca gol atmak istiyorum. Buraya ödülü almak için geldim."" diyerek iddialı olduğunu gösterdi. Esra, "O ceketi giyen neden ben olmayayım?" diye sordu. Bunun için de çaba göstereceğim. Savaşa gireceğim.dedi.

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Sergen yarışmacı arkadaşlarına hitap etti ve "Bugün gerçekten uçmak istiyorum" dedi. Hasan, yarışmacı arkadaşlarına "Manyak bir şey denemek istiyorum" diyerek, "Bugün dahil 3 günümüz var" dedi. Ceketimi almak istiyorum. Bu yerden ayrılmak istemiyorum. "İnanıyorum, başaracağım" diye konuştu.

Eren, "En yüksek puanı alarak bu ceketi giymek ve mücadeleye devam etmek istiyorum" dedi.ifadelerini kullandı.

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