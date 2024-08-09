MasterChef Ayşe kimdir? MasterChef Ayşe elendi mi? Afyonlu yarışmacı elendi mi?

TV 8'in popüler yarışma programı MasterChef, yeni bir bölümüyle ekrana geliyor. MasterChef, yarışmacıları ve jürileri tarafından yakından takip ediliyor. MasterChef'de Ayşe elendi mi?

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Master Chef Jürileri Kimlerdir?

MasterChef Türkiye 2024 sezonu, Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna gibi usta şeflerin sunumuyla başlıyor. MasterChef, çeşitli ülkelerden ve şehirlerden birbirinden yetenekli yarışmacıları bir araya getirecek ve ekranlara uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadelelerini sunacak.

Masterchef Ayşe Elendi Mi?

Bu hafta MasterChef Ayşe, eleme potasına giren altıncı yarışmacı. Eleme gecesinde seçilen isim duyurulacak. Ayşe henüz elenmedi.