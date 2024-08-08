İlkokul şubeleri nasıl belirlenecek? nereden yapılacak, e-Okul üzerinden mi belirlenecek?

Veliler, öğretmenlerin ve ilkokul şubelerinin nasıl belirleneceğini merak ediyor. 28 Ağustos ve 30 Ağustos tarihlerinde e-Okul aracılığıyla, bu yıl ilkokula kayıtlı öğrencilerin öğretmenleri ve şubeleri belirlenecek. İlkokul öğretmenleri ve şubeleri e-Okul aracılığıyla mı belirlenecek? İlkokul şubelerinin seçimi nasıl ve nereye yapılacak?

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İlkokul veya ortaokul sınıflarına kayıt olan veya bu sınıflara nakil olan öğrencilerden ilkokul kademesindekilerin şubelerinin ve öğretmenlerinin, ortaokul kademesindekilerin ise şubelerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine ilişkin "Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul 1. Sınıf Şubeleri ile Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul 5. Sınıf Şubelerinin e-Okul Üzerinden Belirlenmesine İlişkin Yönerge" uyarınca yürütüleceği belirtildi.

Bu bağlamda, ilgili yönergenin 8. maddesinde belirtildiği gibi, öğrencilerin şubelerinin ve 1. sınıf öğretmenlerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine ilişkin iş ve işlemler 28 Ağustos 2024'ten 30 Ağustos 2024'e kadar yürütülecek. Yönergenin 7. maddesi, "Kura işleminden önce yapılacak iş ve işlemler" olarak adlandırılan işlemlerin zamanında ve doğru bir şekilde tamamlanmasının gerekli olduğunu belirtmektedir.