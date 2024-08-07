Evde manikür nasıl yapılır? Evde manikür püf noktaları, Evde manikür nasıl yapılır?

Ellerinizdeki cilt çok ince ve hassastır. Bu nedenle, cildinizin pürüzsüzlüğünü, elastikiyetini ve yumuşaklığını korumak için nem desteği sağlamanız gerekir. Gün boyunca tırnaklarınız da birçok yüzeye ve kire temas eder. Bununla birlikte, düzenli olarak oje sürmek veya yetersiz beslenmek gibi davranışlar, tırnaklarınızın sararmasına, çabuk kırılmasına ve soyulmasına neden olabilir. Manikür, el ve tırnakların genel bakımı için kullanılan bir terimdir. Düzenli olarak manikür yaparak tırnaklarınızın daha iyi uzamasını ve cilt dokusuna nem desteği sağlayabilirsiniz.



Evde manikür yapmak için önce temel manikür malzemelerini edinin. Tırnaklarınızı şekillendirmek için yalnızca bir törpü kullanabilirsiniz, ancak yanınızda metal ve sünger olmak üzere iki törpü bulundurmanız iyidir. Metal törpüler kullanarak tırnak uçlarınızı istediğiniz şekilde şekillendirebilir ve üç veya dört taraflı sünger törpüleri kullanarak tırnak yüzeyindeki pürüzleri ve soyulmaları giderebilirsiniz. Manikür suyunuzu hazırlamak için temiz bir kap ve bir manikür makası da almalısınız. Son olarak, dilediğiniz ojeleri ve ellerinizi derinlemesine nemlendiren bir kremi yanınızda bulundurabilirsiniz.

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Manikür Evde Nasıl Yapılır?

Tüm malzemeler hazırsa, manikür yapmanın zamanı geldi! Mükemmel bir manikür seansı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Tırnaklarınızın uzadığını düşünüyorsanız, manikür yapmaya başlamadan önce tırnaklarınızı kesmelisiniz. Tırnak kesmenin ne zaman yapılacağı tamamen size kalmış. Bununla birlikte, tüm tırnaklarınızın aynı uzunlukta olması için öncelikle en kısa tırnağınızı kesmelisiniz. Tırnak keserken tırnak etlerinize yaklaşmamaya özen göstermelisiniz.

Tırnaklarınızı şekillendirmek için metal törpünüzü alabilirsiniz. Tırnaklarınızı hangi şekilde sokmak istediğinize karar vermeniz gerekir. "Törpü nasıl yapılır?" sorusuna her tırnak tipi yanıt verebilir. Tırnak yapınız, karar verme sürecinde size yardımcı olabilir. Oval, kare ya da badem şeklinde tırnaklarınız varsa, tırnaklarınızı kısa keserek düz bir şekilde törpüleyebilirsiniz. Özellikle çok fazla oje süren kadınların tırnaklarında sararma ve soyulma olabilir. Tırnaklarınızın yüzeyinde bu tür sorunlar gözlemliyorsanız, sünger törpünüzü kullanarak tırnaklarınızı düzleştirebilirsiniz.

Manikür suyunuzu yapmak için sıcak suya birkaç damla limon suyu damlatabilirsiniz. Ayrıca suya birkaç damla lavanta yağı ekleyerek cildinize nem desteği sağlayabilirsiniz. Tırnak etleriniz yumuşayana kadar manikür suyun içinde ellerinizi bekletmeniz gerekir. Dördüncü adıma geçebilirsiniz.

Kütikül, tırnaklarınızın dibinde bulunan ince et tabakasını ifade eder. Birçok kadın, kütikülleri parçalayarak yok etmeye çalışıyor. çünkü kütiküller bir süre sonra daha kalın hale gelir. Eğer daha önce kütikül kesmediyseniz, yumuşayan tırnak etlerinizi bir kütikül çubuğu ya da metal törpünüzün ucuyla nazikçe geriye doğru itebilirsiniz. Bununla birlikte, kullandığınız törpünün ucunun sivri olmaması çok önemlidir. Aksi takdirde tırnaklarınızı kanatabilir veya çizebilirsiniz.

Her manikür yapışınızda kütiküllerinizi geriye doğru itmeyi alışkanlık haline getirirseniz, kütikül sorunlarıyla karşılaşma olasılığınız önemli ölçüde azalır. Tırnaklarınızı ittiğiniz halde göze batar durumda olduklarını düşünüyorsanız, temiz bir manikür makasıyla kütikülleri kesebilirsiniz. Bununla birlikte, işlemi çok derinlemesine yapmamaya özen göstermelisiniz; fazla olan kütikül parçasını kesmeye özen göstermelisiniz.

Manikürünüz neredeyse tamamlandı! Bu noktada ellerinizi yoğun etkili nemlendirici bir kremle iyice nemlendirin. Bu sayede cildiniz daha yumuşak ve pürüzsüz hale gelir.

Manikürden sonra oje sürmeyi düşünmüyorsanız, nemlendirici sürdükten sonra manikürünüzü bitirebilirsiniz. Bununla birlikte, oje sürmek istiyorsanız, tüm tırnaklarınıza şeffaf bir baz oje sürmeyi unutmayın. Baz ojeler, kullandığınız ojenin daha uzun süre bozulmadan kalmasını sağlar ve tırnağınızı oje ile arasında korur. Baz oje, oje sürmeseniz bile tırnaklarınızın daha parlak ve pürüzsüz görünmesini sağlar. Dikkat etmeniz gereken tek şey, nemlendiriciyi cildinizin tamamen emdiğinden emin olduktan sonra oje sürmeye başlamak.

