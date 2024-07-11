Dünyanın Otomobil devlerinden Türkiye'ye yatırım kararı: BYD'den sonra Alman dev şirketi de yatırım yapma kararı aldı

Çinli elektrikli araç üreti­cisi BYD, yaklaşık 1 mil­yar dolarlık yatırımla Türkiye’de bir üretim tesisi ku­racak. Şirketle Sanayi ve Tekno­loji Bakanlığı arasında imzala­nan anlaşmaya göre, yılda 150 bin elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretilecek. Bir AR-GE merkezi kurulacak. 2026 sonun­da açılacak tesislerde doğrudan 5 bin kişi istihdam edilecek.

DÜNYANIN OTOMOTİV DEVLERİNDEN TÜRKİYEYE YATIRIM KARARI

BYD'nin bu hamlesinden sonra Almanya'nın en büyük otomobil tedarikçisi ZF Friedrichshafen de siyasi ve ekonomik koşullar nedeniyle üretimini Türkiye’ye kaydırma kararı aldı.

Almanya merkezli otomobil parça üreticisi ZF Friedrichshafen dünya çapında otomobil ve ticari araçlar için aktarma organları ve şasi teknolojisi tedarikçisi konumunda yer alıyor.

EKONOMİK MALİYETLER SEBEBİYLE ÜRETİMİNİ TÜRKİYE’YE TAŞIYOR

Gelecek yıl 110. yılını kutlayacak olan ve 31 ülkede çok sayıda lokasyonu bulunan şirket, AB bürokrasinin yanı sıra yüksek ekonomik maliyetler sebebiyle üretimini Almanya’dan Türkiye’ye üretimi taşımayı planladığı aktarıldı. Ayrıca Almanya’da 54 bin çalışanı bulunan şirketin 12 bin çalışanı tasarruf tedbirleri kapsamında işini kaybetme riski ile karşı karşıya olduğu bildirildi.

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Geleneksel şanzıman üreticisi, elektrikle çalışan araçlarda şanzımanın daha az kullanılması nedeniyle pek çok yatırımı da beklemeye aldı. Bunun yanı sıra AB bürokrasisi de dev şirketi üretim alanını kaydırma planın da önemli bir etkenin başı olarak dikkat çekiyor.

AB BÜROKRASİSİNDEN VE ARTAN MALİYETLERDEN KAÇMAYI PLANLIYOR

Tasarruf etmenin yollarını araştıran köklü şirket, üretimi kaydırarak AB bürokrasisinden ve artan maliyetlerden kaçınmayı planlıyor. ZF Friedrichshafen’in Türkiye’de üç şubesinin olması, ucuz ve görece Avrupa kıtasına yakınlığı ve AB mevzuatına tabi olmaması Türkiye’ye yatırımı cazip kılıyor.