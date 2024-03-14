Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi, İftar sonrası vatandaşlarla sohbet ederek projelerini anlattı

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi, her geçen gün seçim çalışmalarının temposunu artırarak devam ederken, Zümrütevler Merkez Camiindeki iftar programında katıldı.

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Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi, İftar sonrası vatandaşlarla sohbet ederek projelerini anlattı

İftar sonrası vatandaşlarla sohbet eden Ekşi, projelerini anlattı. Maltepe’de yapılan anket sonuçlarını açıklayan Kadem Başkan, “Birileri ne derse desin. Son kamuoyu araştırmalarında açık ara öndeyiz. 3 tane şirket araştırma sonuçlarını açıkladı. Bütün barajları yıktık. Fildişi kulelerinde oturarak bu işler olmaz. Milletin emrinde olacaksın. Milletin işini aşını ekmeğini büyüteceksin” dedi

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"ZÜMRÜTEVLER ADETA YOK SAYILMIŞ"

Maltepe’nin 15 yıl boyunca adeta unutulduğunu söyleyen Kadem Ekşi, “Zümrütevler adeta yok sayılmış. Burada araç yoğunluğuna bir çare mi aranmış. Yeraltı otoparkları mı inşa edilmiş. Annelerin yeşil alan isteklerine kulaklarını tıkayanlara öyle bir tokat atacaksınız ki, sandıkları patlatacaksınız. Limon gibi sıkıp süpürüp atacaksınız. Maltepe’de artık mızrak çuvala sığmıyor. Maltepe’de bir destan yazacağız adı hizmet destanı” şeklinde konuştu.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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