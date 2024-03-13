Cumhur ittifakı Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi kolları sıvadı hamur yoğurdu pide pişirdi

Cumhur İttifakı AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi, seçim çalışmalarını Aydınevler’de sürdürdü.

KADEM EKŞİ SİYASETTE OLDUĞU GİBİ EV İŞLERİNDE DE HAMARAT

Esnaf ziyareti gerçekleştiren Ekşi, bir fırına girerek kolları sıvadı ve hamur yoğurdu. Ekşi daha sonra pideyi fırına vererek pişirdi.

"MALTEPENİN TOPLU ULAŞIM SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

Ekşi daha sonra trafikte kalanlara ve otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlara iftariyelik ikram etti. Otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Kadem Ekşi, Maltepe’de toplu ulaşımda yaşanan sıkıntıları çözeceklerini söyledi.