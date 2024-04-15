Emekliler aman dikkat! Promosyon hareketliliği dolandırıcıları harekete geçirdi!

Bankalar emekli maaşları için promosyon yarışı başlattı. Promosyon hareketliliğini fırsat bilen dolandırıcılar için uzmanlar, sanal ortamlarda dolandırıcıların tuzağına düşmameleri için emekli vatandaşları uyardı.

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Emekliler aman dikkat! Promosyon hareketliliği dolandırıcıları harekete geçirdi!

Emekli maaşlarında yaşanan promosyon hareketliliği ile birlikte dolandırıcılar da sanal ortamlarda devriye gezmeye başladı. ‘Banka promosyonu arttırdı’ ve ‘maaşınızı evinize kadar getiriyoruz’ gibi vaatlerle telefona gönderilen linkler üzerinden emekliler dolandırılıyor. Dolandırıcıların sanal ortamda sayısının arttığına dikkat çeken uzmanlar, tedbirli olunması noktasında uyarıyor.

Bankalar arasında emekli promosyon rakamlarında yarış devam ediyor. Dolandırıcılar ise bu durumu fırsata çevirerek, emeklileri dolandırmak için sanal ortamda devriye geziyor. Öncelikle dolandırıcılar hazırladıkları ‘Banka promosyonu arttırdı' ve 'maaşınızı evinize kadar getiriyoruz’ gibi vaatlerin bulunduğu linkleri emeklilerin telefonuna SMS veya sosyal medya üzerinden göndererek kendilerine banka görevlisi izlenimi veriyor. Güven ortamını sağlayan dolandırıcılar telefonlara gönderilen link içeriğinde bulunan sahte internet sitesi üzerinden emeklilerin hesap bilgilerini doldurmasını istiyor. Yapılan kısa işlemin ardından ele geçirilen hesap içerisindeki bütün paralar dolandırıcılar tarafından farklı bir hesaba aktarılıyor.

Emekliler aman dikkat! Promosyon hareketliliği dolandırıcıları harekete geçirdi!

“Artık dolandırıcılığın boyutu tamamıyla dijitale doğru geçti”

Emeklilere gönderilen promosyon mesajlarıyla sanal dolandırıcılık olayları hakkında bilgi veren Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Başkanı, Bilişim Uzmanı Doç. Dr. Yağmur Küçükbezirci, “Emeklilere gönderilen mesajlar var. Promosyonlarınızı arttırıyoruz ya da biz banka olarak daha fazla promosyon veriyoruz gibi mesajlar geliyor. Emeklilerimiz o linke tıkladığı zaman maalesef bütün banka verilerinden tutun, sosyal medya hesaplarına kadar dolandırıcıların eline geçmiş oluyor. Dolandırıcıların eline geçen bu hesaplar özellikle kredi kartı hesapları olabiliyor, banka hesapları olabiliyor, bunları da farklı alışveriş sitelerinde internet üzerinden kullanılabiliyor. Birçoğunun izi takip dahi edilemiyor, edilse bile zaten iş işten geçmiş oluyor. Artık dolandırıcılığın boyutu tamamıyla dijitale doğru geçti. Emeklilerimize özellikle yaşlılarımıza tavsiyem şu; bir mesaj geldiği zaman onu işten anlayan çocukları olabilir, torunları olabilir, bu işle daha çok içli dışlı olan gençlere sorabilirler. Özellikle emeklilerimize tavsiyem şu ki kesinlikle 10 liralık bir ürünü 3 liraya satıyorum diyen sitelere itibar etmeyiniz. Özellikle emeklilerimize gelip de işte ‘sizin maaşınızı getiriyoruz’ ya da ‘biz size yardımcı oluyoruz’ diyenlere kesinlikle itibar etmemek gerekiyor. Çünkü bir bankanın böyle kendi özel olarak görevlendirdiği insanlar yok. Bunu mümkünse banka yetkilileriyle görüşüp, banka yetkilileri zaten bu konuda destek oluyorlar. Direkt resmi kanallardan destek almalarını tavsiye ederiz” dedi.

Emekliler aman dikkat! Promosyon hareketliliği dolandırıcıları harekete geçirdi!

“Hiçbir banka tutup da bilgilerinizi güncelliyoruz diyerek size bir web sayfasının linkini göndermez”

Dolandırıcıların, emeklilere güven vermek için bankaların internet sitelerinin kopyalarını yaptıktan sonra gönderilen linklerle emeklileri çeşitli vaatlerle dolandırdıklarını anlatan Bilişim Uzmanı Doç. Dr. Yağmur Küçükbezirci, “Bir bankanın web sayfası var, halbuki bu web sayfası diğerinin tamamıyla kopyası, birebir kopyası. O yönden ona da dikkat etmek gerekiyor. Güvenlikli olmayan banka siteleri, özellikle güvenliği bulunmayan şüphe çeken banka sitelerine itibar edilmemeli. Sosyal medya dolandırıcılığında da instagram hesaplarına insanların linkler gönderiliyor. O şekilde linke bastığı anda hesabı karşı tarafın, dolandırıcının eline geçmiş oluyor. Karşılığında para istiyorlar ve parayı gerçekten gönderenler var. 3 bin, 5 bin lira para gönderiyor. Tekrar yine para istiyor ve bir daha gönderiyor. Ama o hesap geriye dönmüyor. Diğer taraftan banka linki olarak gönderilen işte promosyonla alakalı olabiliyor ya da banka hesaplarınızın güncellemesi denilebiliyor. Bu anlamda gönderilenler de var. Orada web sayfasını gerçekten bazen biz bile ayırt edemiyoruz. Bu anlamda banka, hiçbir zaman için bu şekilde mesajlar göndermez. Sayfa sahte miydi, değil miydi yerine şurada uyanık olmak gerekiyor; hiçbir banka tutup da bilgilerinizi güncelliyoruz diyerek size bir web sayfasının linkini göndermez. Diğer taraftan sosyal medyadaki o gelen linkler whatsapp üzerinden de gelebiliyor. Diğer sosyal medya hesaplarına da gelebiliyor. Hiçbir zaman için banka bu tür linkler göndermez. Kendisi sizin bilgilerinizi zaten bulunduruyor. Bankanın elinde var zaten bilgiler. Bankanın o bilgileri sizden almak için tekrar aramasına gerek yok” şeklinde konuştu.

Emekliler aman dikkat! Promosyon hareketliliği dolandırıcıları harekete geçirdi!

“Kodları kesinlikle hiç kimseyle paylaşmamak gerekiyor”

Kart üzerindeki güvenlik koduna değinen Doç. Dr. Küçükbezirci, “Kredi kartlarının arkasında CVV yazar, kredi kartının ya da kullanmış olduğunuz kartın sizin olup olmadığı, 3 rakamlı doğrulama kodları var. O kodları kesinlikle hiç kimseyle paylaşmamak gerekiyor. O kodu paylaştığınız anda kredi kartı artık sizin olmaktan çıkıyor. Karşı tarafın tamamıyla kullanımına geçmiş oluyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Emeklilerimize en büyük tavsiyelerden biri de bu” diye konuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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