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Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'dan çok önemli açıklamalar: İstanbullular şimdi daha çok korkacak!

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'dan çok önemli açıklamalar:

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'dan çok önemli açıklamalar: İstanbullular şimdi daha çok korkacak!
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Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'dan çok önemli açıklamalar: İstanbullular şimdi daha çok korkacak!

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Haberler.com'da Melis Yaşar'a yaptığı açıklamada, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin Marmara'daki büyük deprem riskini azaltmadığını, aksine süreci biraz hızlandırmış olabileceğini söyledi.

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'dan çok önemli açıklamalar: İstanbullular şimdi daha çok korkacak!

Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara'da beklenen büyük depreme dair önemli açıklamalarda bulundu. Moriwaki, yaşanan sarsıntının enerji boşaltmadığını ve beklenen büyük depremi hızlandırabileceğini ifade etti.Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında dün saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından en büyüğü 5.9 olmak üzere bugün saat 09.00'a kadar 266 artçı deprem kaydedildi. Haberler.com yayınında son durumu değerlendiren Yoshinori Moriwaki "Yaşanan deprem büyük İstanbul depremini biraz hızlandırdı" dedi.

"MARMARA'DA 7.5 VE ÜZERİ DEPREM BEKLİYORUZ"

Moriwaki, Marmara bölgesinde büyük bir deprem beklendiğini belirtti. "Marmara'da 7.5 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Bu tür depremler, tarihsel döngüler içinde zaten öngörülüyor" dedi.

"YAŞANAN DEPREM, BÜYÜK DEPREMİN ENERJİSİNİ AZALTMADI"

İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin, beklenen büyük İstanbul depreminin enerjisini azaltmadığını vurgulayan Moriwaki, "Bu deprem enerjiyi boşaltmadı. Aksine, büyük İstanbul depremini biraz daha hızlandırmış olabilir" diye konuştu.

"ARTÇI SARSINTILAR 2 AYA KADAR DEVAM EDEBİLİR"

Moriwaki, deprem sonrası artçı sarsıntıların sürebileceğine dikkat çekti: "Artçı depremler 1.5-2 ay boyunca devam edebilir. Bu süreçte dikkatli olunmalı." Ayrıca, Hatay ve Maraş depremlerinde insanların büyük kısmının merdivenlerde hayatını kaybettiğini söyleyerek yapı güvenliğinin önemine dikkat çekti.

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