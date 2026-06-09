MEB'den bir ilk: LGS bu yıl tam 924 bin 191 öğrenciye dağıtacak...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınava katılacak 924 bin 191 öğrenciye sınav arasında beslenme paketi dağıtılacak. Velilerin onayıyla dağıtılan LGS beslenme paketinin içeriğinde ise çocuklara enerji verecek sağlıklı atıştırmalıklar bulunacak. İşte ayrıntılar.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 binada uygulanacak sınava 1 milyon 22 bin 104 öğrenci katılırken, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde 554 öğrenci katılım sağlayacak. 2026 LGS sınavına katılan öğrenci sayısı ise toplamda 1 milyon 22 bin 658’i bulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere ilk kez beslenme paketi dağıtacak. LGS merkezi sınavı 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak ve yurt içinde 1 milyon 22 bin 104 öğrenci sınava girecek.

Sınava katılan öğrencilerin yaklaşık yüzde 91'ine (924 bin 191 öğrenci) beslenme paketi dağıtılacak. Beslenme paketinin içeriğinde kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su bulunacak.

Veliler, merkezi sınava başvuru sırasında e-Okul sistemi üzerinden beslenme paketi talebinde bulundular.

MEB, beslenme paketinden faydalanacak öğrencileri, talep durumlarına göre okullara yerleştirdi.

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Yurt dışında sınava girecek öğrencilere su hariç beslenme paketi, sınav evrakıyla gönderilecek.

LGS BESLENME PAKETİNİN İÇERİĞİ BELLİ OLDU

Bakanlık tarafından alınan karar ile bu yıl yapılacak sınavda öğrencilere ilk kez, sözel ve sayısal oturumları arasındaki dinlenme süresinde beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, sınav kaygısını azaltmak ve motivasyonu artırmak amacıyla kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan beslenme paketi dağıtılması kararlaştırılmıştı.

VELİLERİN ONAY VERDİĞİ ÖĞRENCİLERE DAĞITILACAK

Merkezi sınava başvuru sırasında e-Okul sistemi üzerinden talepte bulunan velilerin çocuklarına verilecek beslenme paketinden yararlanacak öğrenci sayısı belli oldu.

Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışında sınava girecek 1 milyon 22 bin 658 öğrenciden yaklaşık yüzde 91'ine beslenme paketi dağıtılacak. Böylelikle 924 bin 191 öğrenci, sınavın iki oturumu arasında beslenme paketinden faydalanmış olacak.

YERLEŞTİRMELER BELENME PAKETİ TALEBİNE GÖRE YAPILDI

MEB, beslenme paketinden faydalanacak öğrencileri, beslenme paketi talep durumlarına göre okullara yerleştirdi.

Beslenme paketi istemeyen öğrenci sayısının 40'ın altında olduğu ilçelerde ise bu öğrenciler, beslenme paketi isteyen öğrencilerle aynı binalarda ancak farklı salonlarda sınava girecek.

Böylelikle beslenme paketi isteyen ve istemeyen öğrenciler, farklı bina veya salonlarda sınava girmiş olacak.

Yurt dışında sınava girecek öğrencilere de su hariç beslenme paketinin sınav evrakıyla gönderilmesi kararlaştırıldı.

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