İstanbul Valisi Davut Gül'den kaymakamlıklara yazı: Okullara mescid açılacak

39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul'da okullar için mescid kararı

İstanbul Valiliği, İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla okullarda mecsid açılması hususunda 39 İlçe Kaymakamlığı ve diğer kurumlara yazı gönderdi.

İstanbul Valiliği, kentteki tüm okullarda cuma namazı kılınabilmesine imkân sağlayacak mescit alanlarının oluşturulması için harekete geçti. 39 ilçe kaymakamlığına gönderilen yazıda; yeni projelerde mescitlere yer verileceği, mevcut okullarda ise uygun alanların dönüştürüleceği bildirildi.

ÖĞRENCİ VE PERSONELİN İBADET İHTİYACI İÇİN YENİ DÜZENLEME

İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla yayımlanan resmi yazıda, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının temel hak ve özgürlükleri kapsamında yer alan ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasının önemine vurgu yapıldı. Okul ortamlarında öğrencilerin sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, inanç ve ibadetlerin uygun şartlarda yerine getirilmesinin eğitim hizmetlerinin bütünleyici bir parçası olduğu ifade edildi.

OKUL DIŞINA ÇIKIŞLARIN VE ZAMAN KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Millî Eğitim Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliklerine dayandırılan kararda, düzenlemenin temel amaçları şöyle sıralandı:

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*Öğrencilerin ibadetlerini güvenli bir ortamda yerine getirebilmesi,

*İbadet gerekçesiyle okul dışına çıkışların en aza indirilmesi,

*Eğitim saatlerinin daha verimli kullanılması ve ders süreçlerinin aksamaması.

Bu doğrultuda, özellikle cuma namazı gibi toplu ibadetlere katılmak isteyen öğrenci ve personel için okullarda fiziki şartları uygun alanların hazırlanacağı belirtildi.

YENİ VE MEVCUT OKULLARDA UYGULANACAK

Valilik tarafından 39 ilçe kaymakamlığı ile ilgili kurumlara gönderilen talimata göre süreç iki aşamalı işleyecek:

Yeni yapılacak okullar: Proje ve planlama aşamasından itibaren cuma namazı kılınmasına imkân tanıyacak yeterli fiziki kapasiteye sahip mescit alanlarıyla inşa edilecek.

Mevcut okullar: Halihazırda kullanılan eğitim binalarında ise mevcut imkânlar dâhilinde uygun alanlar dönüştürülerek "cuma mescidi" haline getirilecek.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;"Toplumumuzun manevi değerleri doğrultusunda, öğrencilerimizin ve eğitim çalışanlarının temel hak ve özgürlükleri kapsamında yer alan ibadet ihtiyaçlarının karşılanması önem arz etmektedir. Bu bağlamda, okul ortamlarında öğrencilerin sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesi ile birlikte, inanç ve ibadetlerini uygun ortamlarda yerine getirilebilecekleri alanların sağlanması eğitim hizmetlerinin bütünleyici bir parçası olup önemli bir gereksinim haline gelmiştir.Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (ç) bendi ile Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 81. maddesinin 6. fıkrası çerçevesinde?Öğrencilerin uygun zaman aralıklarında ibadetlerini güvenli olarak yerine getirebilmeleri ve ibadet gerekçesiyle okul dışına çıkışların en aza indirilerek eğitim saatlerinin verimli bir şekilde kullanılması, eğitimöğretim süreçlerinin aksamaması amacıyla cuma namazı gibi toplu ibadetlere katılmak isteyenler için okul bünyelerinde uygun fiziki şartlara sahip mescit alanlarının oluşturulması gerekmektedir.Bu kapsamda? Yeni yapılacak okul ve eğitim kurumlarının proje ve planlamalarında, cuma namazı kılınabilmesine imkan sağlayacak, yeterli fiziki kapasiteye sahip mescit alanına yer verilmesi, Halihazırda kullanılan okul ve eğitim kurumlarında ise? mevcut imkanlar çerçevesinde uygun alanların dönüştürülmesi suretiyle, cuma mescidi olarak kullanılmak üzere alan oluşturulması hususunda? Bilgilerini ve gereğini rica ederim."

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