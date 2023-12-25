Lastikçide çıkan yangında panik dolu görüntüler!

Samsun’da sanayi sitesinde eski araç lastiklerinin bulunduğu depoda çıkan yangın çevrede paniğe yol açtı.
Yangın, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkma lastiklerin depolandığı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangında dumanlar gökyüzünü kapladı.Çevreye ve havaya zarar veren yangına, Samsun itfaiyesi müdahale etti. Uzun süren çalışmalar sonrasında kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması başlatıldı.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)