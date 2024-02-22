Kuyumcu esnafı sıkıntı yaşıyor: Piyasada yeteri miktarda altın bulunamıyor…

Kuyumcular yeteri kadar altın bulamıyor. Diyarbakır’da altın problemi baş gösterdi. Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı konuya ilişkin açıklama yaptı…

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Kuyumcu esnafı sıkıntı yaşıyor: Piyasada yeteri miktarda altın bulunamıyor…

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, şehirde altın sıkıntısının oluştuğunu aktardı. Kentte yer alan 400’den fazla kuyumcu altın sorununa işaret etti. Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel şunları söyledi;

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YASADIŞI SATIŞLAR FISAT OLUYOR

“Aslında çeyrek ve cumhuriyet altın bulunmaması dönem dönem oluyordu. Eskiden darphaneye altın götürüp sarrafiye ürün alınabilmesi için 3 gün bekliyorduk. Ama şimdi ise 20 kilogram altı darphaneye götürdüğümüzde 15 gün bekletilip öyle sarrafiye ürün alabiliyoruz.

Bir kuyumcu için 15 gün az bir süre değil. Böylelikle bu da talebimizi maalesef karşılamıyor. Biz, yasadışı altınla bu kadar büyük bir mücadele verirken ne yazık ki yasal ürünlerimiz piyasada yok. İster istemez yasadışı ürün satışı yapan kişilere fırsat doğuyor.”

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