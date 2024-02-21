Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Karar öncesi dolar 31 lirayı aştı, işte beklentiler…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Şubat ayı biterken ikinci faiz kararını duyuracak. 2024 yılının ilk faiz kararında yine artış olmuştu. Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, politika faizini 250 baz puan artırdı.

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Son faiz artışıyla beraber oran yüzde 45’e yükselmişti. Yeni Merkez Bankası Başkanı ve ekibinin ne yönde karar alacağı da tam bir merak konusu.

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası, faiz kararını 22 Şubat Perşembe günü açıklayacak. TCMB saat 14’te kamuoyu ile yeni faiz politikasını gösterecek. Yarın açıklanacak olan karar yeni yönetimin ilk kararı da olacak.

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FAİZDE PİYASA NE BEKLİYOR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yarın faiz kararını duyuracak. Piyasa beklentisi ise herhangi bir artışı işaret etmiyor. Uzmanlar, Merkez Bankası’ın faizi sabit tutacağını düşünüyor.

DOLAR, KARAR ÖNCESİ 31 LİRAYI GEÇTİ

Faiz kararı öncesinde gergin bekleyiş sürerken dolar yerinde durmadı. Yıl başından bu yana yönünü yukarı gösteren USD/TRY paritesi 31 lirayı geçti. Faiz kararına göre yarın artış ya da kısmen düşüş gösterebilir.

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