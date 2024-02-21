Çok merak edilen Fed FOMC tutanakları yayınlandı: Faiz indirimi için hangi mesajlar çıktı?

Piyasalar Fed’in faiz konusunda ne yapacağını merak ediyor. Ancak ABD enflasyon rakamlarına göre faizde indirim şu anlık beklenmiyor. Uzman ve ekonomistler faiz indirimi konusunda kararsız kalıyor.

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FOMC TUTNAKLARINDA ENFLASYON VURGUSU

“Son göstergeler, ekonomik faaliyetin sağlam bir hızda genişlediğini göstermektedir. İş kazançları geçen yılın başından bu yana ılımlı oldu, ancak güçlü kaldı ve işsizlik oranı düşük kaldı. Enflasyon geçen yıl hafifledi, ancak yüksek olmaya devam ediyor.

Komite, uzun vadede yüzde 2 oranında maksimum istihdam ve enflasyon elde etmeyi hedefliyor. Komite, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşma risklerinin daha iyi bir dengeye girdiğine karar veriyor. Ekonomik görünüm belirsizdir ve Komite enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam etmektedir.

KURULDA FARKLI GÖRÜŞLER

Komite, hedeflerini desteklemek için federal fon oranı için hedef aralığı yüzde 5-1/4 ila 5-1/2 arasında tutmaya karar verdi. Federal fon oranı için hedef aralıktaki herhangi bir ayarlamayı göz önünde alarak, Komite gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatlice değerlendirecektir. Komite, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazanana kadar hedef aralığı azaltmanın uygun olacağını beklemiyor.

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Buna ek olarak, Komite, daha önce açıklanan planlarında açıklandığı gibi, Hazine menkul kıymetleri ve acente borcu ve acente ipoteği destekli menkul kıymetlerini azaltmaya devam edecektir. Komite, enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmeye güçlü bir şekilde bağlıdır.

Komite, para politikasının uygun duruşunu değerlendirirken, gelen bilgilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edecektir.

Komite, Komite'nin hedeflerine ulaşmayı engelleyebilecek riskler ortaya çıkarsa, para politikasının duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacaktır. Komitenin değerlendirmeleri, işgücü piyasası koşulları, enflasyon baskıları ve enflasyon beklentileri ile finansal ve uluslararası gelişmeler hakkında okumalar da dahil olmak üzere çok çeşitli bilgileri dikkate alacaktır.”

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