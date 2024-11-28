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Kutsal topraklara gitmek isteyen acele etsin: Hac ek kayıt başvuruları yarın sona eriyor!

2025 haccı kesin kayıt sürecinde son gün: Boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek başvurular yarın sona erecek...

Kutsal topraklara gitmek isteyen acele etsin: Hac ek kayıt başvuruları yarın sona eriyor!
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2025 haccı kesin kayıt sürecinde son gün: Boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek başvurular yarın sona erecek...

2025 haccı kesin kayıt sürecinde boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek başvurular yarın sona erecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, noter huzurunda gerçekleştirilen hac kurası sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarından boş kalan kontenjanlar için ek kayıt süresi yarın bitecek.

Kutsal topraklara gitmek isteyen acele etsin: Hac ek kayıt başvuruları yarın sona eriyor!

Ek kayıt sırası gelen hacı adayları 21 Kasım itibarıyla erişime açılan işlemleri yarına kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Kutsal topraklara gitmek isteyen acele etsin: Hac ek kayıt başvuruları yarın sona eriyor!

Hac kesin kayıt işlemlerine ilişkin detaylı bilgi il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 0 (850) 260 13 13 numaralı çağrı merkezinden alınabilecek.

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Kaynak:AA

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