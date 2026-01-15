Kumar borcu olan terör gazisi intihar etti: Son sözleri dikkat çekti, ''Kumar oynayan en son hayatıyla kumar oynar''

Kayseri'de terör gazisi Ferdi Çatal, kumar borcu nedeniyle bunalıma girerek 17 Aralık 2016'da gazi olduğu durakta intihar etti.

SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

İntihar etmeden önce veda videosu çeken Çatal, "Herkes hakkını helal etsin. Kumar oynayan en son hayatıyla kumar oynar. Ben gaziyim, itibarımı kaybettim. Her şey 'bir seferden bir şey olmaz' diye başladı. Ne yazık ki bağımlısı oldum" dedi.

Kayseri'de terör gazisi Ferdi Çatal, gazi olduğu durakta intihar etti.Edinilen bilgiye göre, 17 Aralık 2016'daki terör saldırısında gazi olan Ferdi Çatal, iddiaya göre, kumar borcu dolayısıyla bunalıma girdi. Sabah saatlerinde gazi olduğu durağa gelen Çatal, burada intihar etti.

HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede Gazi Ferdi Çatal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Çatal'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

"KUMAR OYNAYAN EN SON HAYATIYLA KUMAR OYNAR"

İntihar etmeden önce veda videosu çeken Çatal, "Herkes hakkını helal etsin. Kumar oynayan en son hayatıyla kumar oynar. Bunu öğrendim. Ben de yolun sonuna geldim. Ailemle, herkesle aram bozuldu. Ben gaziyim, itibarımı kaybettim. Her şey "bir seferden bir şey olmaz" diye başladı. Ne yazık ki bağımlısı oldum" dedi.

Öte yandan, intihar eden Gazi Ferdi Çatal'ın, memleketi Kastamonu'da toprağa verileceği öğrenildi.

