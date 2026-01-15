Ünlülere yönelik 9. dalga operasyon: 13 kişi daha gözaltına alındı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturmasında düzenlenen yeni operasyonda voleybolcu Derya Çayırgan ve 12 şüpheli gözaltına alındı.
Yayınlanma:
Ünlülere yönelik 9. dalga operasyon: 13 kişi daha gözaltına alındı!
Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Voleybolcu Çayırgan dahil 13 kişi gözaltında
Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında voleybolcu Derya Çayırgan dahil 13 kişi gözaltına alındı.
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturmasında düzenlenen yeni operasyonda voleybolcu Derya Çayırgan ve 12 şüpheli gözaltına alındı.
Gündem