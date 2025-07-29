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Valilik duyurdu: Beykoz'daki orman yangını sonrası havai fişek ve meşale satışını yasak!

Beykoz'da patlatılan havai fişek sonucunda orman yangını çıktı, bunun üzerine valilik tarafından havai fişek ve meşale satışının yasaklandığı duyuruldu...

Valilik duyurdu: Beykoz'daki orman yangını sonrası havai fişek ve meşale satışını yasak!
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Valilik duyurdu: Beykoz'daki orman yangını sonrası havai fişek ve meşale satışını yasak!

Beykoz'da patlatılan havai fişek sonucunda orman yangını çıktı, bunun üzerine valilik tarafından havai fişek ve meşale satışının yasaklandığı duyuruldu...

Beykoz'daki yangının bölgeye atılan işaret fişeğinden kaynaklandığının belirlenmesinin ardından İstanbul Valiliği harekete geçti. Valilik megakent genelinde havai fişek, meşale gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerin satışını 28 Ekim'e kadar yasakladı. Yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacak.
İstanbul Valiliği, orman yangınlarına karşı bir genelge yayınladı. Genelge kapsamında, 28 Ekim tarihine kadar il genelinde havai fişek, meşale, işaret fişeği gibi yanıcı ve patlayıcı madde satışı yasaklandı.

Valilik duyurdu: Beykoz'daki orman yangını sonrası havai fişek ve meşale satışını yasak!

YASAĞA UYMAYANLARA YASAL İŞLEM YAPILACAK

Genelgede, "İlgili yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Yasağa uymaya işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılacaktır" denildi.

Valilik duyurdu: Beykoz'daki orman yangını sonrası havai fişek ve meşale satışını yasak!

BEYKOZ'DAKİ YANGIN İŞARET FİŞEĞİNDEN ÇIKMIŞTI

Beykoz'da Çiğdem Mahallesi'ndeki ormanlık alanda iddiaya göre kimliği belirsiz kişilerle bölgeye atılan işaret fişeğinin düşmesiyle ormanlık alanda yangın çıkmıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürülmüştü. Yangında yaklaşık 200 metrekarelik alan zarar görmüştü.Polis ekipleri, yangına neden olan işaret fişeğinin atıldığı evi tespit ederek fişeği atan 22 yaşındaki A.A'yı gözaltına almıştı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, eğlence amacıyla işaret fişeğini attığını, ormanda çıkan yangının ardından itfaiyeye haber verdiğini söylediği öğrenilmişti.

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