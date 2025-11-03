  1. Anasayfa
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: O, bölgelere gök gürültülü sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: O, bölgelere gök gürültülü sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun bazı bölgelerine gök gürültülü sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kıyı Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

MANİSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C
Az bulutlu

RİZE °C, 19°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 20°C
Az bulutlu

VAN °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz puslu yer yer sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan, öğle saatlerine kadar doğusu 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar batısı 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde Orta Karadeniz yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden sonra geneli güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 m ila 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 m ila 0,5 m, Görüş: İyi.

