Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: O, bölgelere gök gürültülü sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz puslu yer yer sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan, öğle saatlerine kadar doğusu 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar batısı 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde Orta Karadeniz yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden sonra geneli güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 m ila 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 m ila 0,5 m, Görüş: İyi.