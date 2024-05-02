Kritik tünelde yazın 50 günlük çalışma olacak: Detayları Bakan Uraloğlu paylaştı…

Türkiye’nin önemli lokasyonlarından biri de Bolu Dağı Tüneli’dir. Doğu, Kuzey ve Güney bölgelerin çoğunlukla geçişi Bolu dağı Tüneli üzerinden gerçekleşir. Yaz-kış yoğun şekilde kullanılan tünel zaman zaman bakımlarla kendini güncelliyor.

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ÇALIŞMALAR TEMMUZ’DA BAŞLAYACAK

Ulaştırma ve Altyapı Abdulkadir Uraloğlu, çalışmalar hakkında yazılı metin paylaştı. Detayları paylaşan Bakan Uraloğlu, 2 Nisan 2022 yılında yaşanan heyelanın tekrarlanmaması için çalışmaları hızlandıracaklarını söyledi. Bunun için güçlendirme çalışması yapılacak.

50 günlük yol çalışması ise İstanbul istikametinde yapılacak. Çalışmalar Temmuz ayında başlayacak. Bakan Abdulkadir Uraloğlu,

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“Yapılan çalışma kapsamında Bolu Dağı Tüneli'nin her iki tüpünde portal uzatma çalışması yapılması planlandı. Projede bir tüpün 90 metre, diğer tüpün ise 67 metre uzatılması ile viyadüklerde 9 adet çelik genleşme derzi değişimi yer almaktadır.

Her iki tüp üzerine mühendislik dolgusu yapılarak çalışmalar tamamlanacaktır. Yapılacak bu çalışmayla söz konusu kesimde meydana gelebilecek bir heyelanın trafik güvenliği açısından tehlike oluşturmamasını hedefledik. Viyadük-1 ve Viyadük-4'te depreme karşı özel tasarlanmış sigorta kutulu 4 adet çelik genleşme derzi değişimi yapacağız.”

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