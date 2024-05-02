Kritik tünelde yazın 50 günlük çalışma olacak: Detayları Bakan Uraloğlu paylaştı…

Birçok güzergahı birbirine bağlayan Bolu Dağı Tüneli’nde yaz çalışmasıyla ilgili detaylar paylaşıldı. Yaklaşık 2 aylık çalışmalarda güçlendirme ve yol çalışması yapılacak. Konuya ilişkin detayları Bakan paylaştı.

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Kritik tünelde yazın 50 günlük çalışma olacak: Detayları Bakan Uraloğlu paylaştı…

Türkiye’nin önemli lokasyonlarından biri de Bolu Dağı Tüneli’dir. Doğu, Kuzey ve Güney bölgelerin çoğunlukla geçişi Bolu dağı Tüneli üzerinden gerçekleşir. Yaz-kış yoğun şekilde kullanılan tünel zaman zaman bakımlarla kendini güncelliyor.

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ÇALIŞMALAR TEMMUZ’DA BAŞLAYACAK

Ulaştırma ve Altyapı Abdulkadir Uraloğlu, çalışmalar hakkında yazılı metin paylaştı. Detayları paylaşan Bakan Uraloğlu, 2 Nisan 2022 yılında yaşanan heyelanın tekrarlanmaması için çalışmaları hızlandıracaklarını söyledi. Bunun için güçlendirme çalışması yapılacak.

50 günlük yol çalışması ise İstanbul istikametinde yapılacak. Çalışmalar Temmuz ayında başlayacak. Bakan Abdulkadir Uraloğlu,

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“Yapılan çalışma kapsamında Bolu Dağı Tüneli'nin her iki tüpünde portal uzatma çalışması yapılması planlandı. Projede bir tüpün 90 metre, diğer tüpün ise 67 metre uzatılması ile viyadüklerde 9 adet çelik genleşme derzi değişimi yer almaktadır.

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Her iki tüp üzerine mühendislik dolgusu yapılarak çalışmalar tamamlanacaktır. Yapılacak bu çalışmayla söz konusu kesimde meydana gelebilecek bir heyelanın trafik güvenliği açısından tehlike oluşturmamasını hedefledik. Viyadük-1 ve Viyadük-4'te depreme karşı özel tasarlanmış sigorta kutulu 4 adet çelik genleşme derzi değişimi yapacağız.”

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