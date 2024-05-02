Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesinde ki boş koltuğun detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı özgür özel'in AK Parti genel merkezinde ki görüşmede görüntülere yansıyan boş koltuğun neden orda olduğu ne anlama geldiği merak edilerek tartışılmış Türkiye'nin gündemine oturmuştu. görüşmedeki o boş koltuğun detayları belli oldu.

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Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesinde ki boş koltuğun detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. Görüşme, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti. görüşmede boş koltuk görüntüsü görüşme kadar konuşularak koltuğun boş olmasının ve orda olmasının ne anlama geldiği tartışılıyor. İşte o boş koltuğun o görüşmede orda neden bulunduğunun detayları.

Erdoğan ile Özel'in görüşmesine AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan da katıldı. Görüşmede Özel'e meyve, kuruyemiş ve çay ikram edildiği öğrenildi.

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GÖRÜŞME OLUMLU HAVADA GEÇTİ

Saat 16.07'de başlayan görüşme 1 saat 35 dakika sürdü. CHP'li kaynaklardan edinilen bilgiye göre; görüşme son derece olumlu havada geçti.

Ayrıca görüşmede tüm gündem maddelerinin detaylı bir şekilde ele alındığı belirtildi.

"İPİ GER AMA KOPARMA"

Görüşmeye dair açıklamalarda bulunan Kanal7 Ankara Temsilcisi ve Haber7 yazarı Mehmet Acet, X'teki sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan-Özel görüşmesine yönelik değerlendirmelerde bulunan Acet, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan/Özel görüşmesinden notlar:

- Özel mesir macunu, Erdoğan Rize balı hediye etti.

- Görüşmenin bir yerinde diyaloğun önemi konuşulurken bir Japon atasözü gündeme geliyor. Japon atasözü şöyle:

'İpi ger ama koparma'

- Görüşme öncesi dillendirilen konuların hemen hepsi gündeme geliyor.

- Erken seçim meselesiyle alakalı Özel’in yaklaşımı dahil.

- Erdoğan’ın iade-i ziyarette bulunalım sözleri Özel'i çok mutlu ediyor."

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ERDOĞAN, ÖZEL GÖRÜŞMESİNDEKİ KOLTUK NEDEN BOŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesine dair ilk görüntülerde Erdoğan'ın sol tarafındaki koltuğun boş olduğu görüldü.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Buraya gelmeden önce sosyal medya paylaşımlarında şu oturma düzeni ve Sayın Cumhurbaşkanının bize göre solundaki koltuğun neden boş olduğu konuşulmuş sorulmuş. Bu aslında bir standart oturma düzeni. Sayın Bahçeli'nin de Sayın Cumhurbaşkanı ile Külliye'de yaptığı görüşmelerde de aslında orada bir sandalye daha var. Ama orada ikili görüşme planı ön plana çıkar. Dolayısıyla o bir oturma düzenini ifade ediyor. Standart bir oturma düzeni aslında." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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