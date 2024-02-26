Kripto yatırımcıları bayram ediyor: Bitcoin 2 yıl sonra o seviyeleri gördü!

En iyi paralar tekrar kazanıyor. Bitcoin sonunda 53 bin dolarlık seviyeyi aştı. Ethereum 3.100 doların üzerinde kaldı. Ethereum da gün içi en düşük seviyeye göre %4'lük bir artışla 3.150 doları aştı. Bununla birlikte, Bitcoin liderliğindeki ralli piyasa geneline de yansıdı.

Emekli promosyonla köşeyi dönecek! Ziraat Bankası emekli promosyon miktarını arttırdı

BİTCOİN FİYATI SON 2 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Bitcoin’in fiyatı Pazartesi sabahı yükseldi. Önde gelen kripto para biriminin yükselişindeki son durumun ardından 2021'in sonlarından bu yana ilk kez 53.000 doların üzerine yükseldi.

Bitcoin Pazartesi günü 53.482 dolara kadar yükseldi. Mevcut 53.430 dolarlık bir fiyatla 53 bin dolarlık kilometre taşının üzerinde kaldı.

Fiyat geçen hafta kısa bir süreliğine 53.000 dolara yaklaştı, ancak daha sonra bir gün içinde 51.000 doların altına düştü.

Banka hesabı açana 8 bin TL! 2 basit işlemle bedava para alın

BİTCOİN ETF’LER FİYATI YUKARI TAŞIYOR

BTC, Ocak ayı ortasında ABD pazarında spot Bitcoin ETF ürünlerinin piyasaya sürülmesinin ardından Şubat ayı başlarında havalandı. BlackRock ve Fidelity gibi büyük Wall Street finans firmaları artık müşterilerine hisse senetlerine benzer şekilde işlem gören ETF'ler aracılığıyla Bitcoin'e maruz kalmanın bir yolunu sunuyor.

Haberin Devamı

Bitcoin ETF'lerine olan talep çok büyük. ETF ihraççıları bu talebi karşılamak için toplu olarak milyarlarca Bitcoin satın aldı.

Devlet Bahçeli’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününde manidar hediye: 70 gül gönderdi…