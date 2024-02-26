Emekli promosyonla köşeyi dönecek! Ziraat Bankası emekli promosyon miktarını arttırdı

Ziraat Bankası, emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen emeklilere yeni bir paket sundu. Tüm promosyon paketleri ve ayrıntıları sizler için derledik.

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Emekli promosyonla köşeyi dönecek! Ziraat Bankası emekli promosyon miktarını arttırdı

Emeklilik destek kampanyaları, emeklilerin daha fazla para kazanmasına izin veriyor. Bunu yaparak parasal sıkıntılarınızı hafifletebilirsiniz. Bankalar emeklilik promosyonlarını değiştirmeye başladı. Bu değişiklik, emeklilerin daha yüksek miktarda para ödemesine izin verecek.

Emekliler artık emeklilik teşvik kampanyalarının emeklileri müşteri olarak çekmesine izin vermiyor ve bunun yerine daha yüksek ödeme vaad eden bankalarla işbirliği yapıyor. Bu nedenle emeklilik paketleri indirimler içerdiğinden daha popüler hale geliyor. Ziraat Bankası da bu yönde değişim kararı aldı.

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Ziraat Bankası'nın emeklilik paketi, müşterilere hem ihtiyaç kredisi hem de emeklilik desteği sunar. Sonuç olarak, emekliler paket kapsamında daha fazla para alacak. Bu kampanya, acil finansman ihtiyacı duyan emeklilere özel olarak sunulduğundan, çok sayıda emekli Ziraat Bankası'na başvurmaya başladı. Ziraat Bankası'nın emekli promosyon kampanyasına katılan emekli müşteriler, toplam 5.000 TL ödeme alacak.

Tüm emekliler, asgari emekli maaşı 10.000 TL'ye yükseltildikten sonra 5.000 TL'den yararlanabilecek. Ancak dul ve yetimlerin maaşı 10.000 TL'nin altında ise ödeme 3.000 TL ila 4.500 TL arasında değişecek.

Emeklilik promosyon kampanyasından yararlanan emekliler, Ziraat Bankası'ndan düşük faizli ihtiyaç kredisi de alabilirler. Bu aynı zamanda emeklilerin daha fazla paraya sahip olmasını sağlar. Emeklilik sonrasında ihtiyaç kredisi almak veya almak müşterinin kendi kararıdır. 13.000 TL'lik bir kredi emekli müşterilere ihtiyaç kredisi olarak verilir. Müşteri bunu kabul ederse, para hemen hesabına aktarılacaktır.

Ziraat Bankası'ndan 5.000 TL emeklilik desteği alan emekli müşteri, 13.000 TL ihtiyaç kredisi kullanarak 18.000 TL ödeme alabilir.

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