Köy evinde çifte cinayet: Yaşlı karı-koca evlerinde ölü bulundu!

Kırşehir'in Yaylaözü köyünde 62 de 63 yaşlarındaki karı-kocanın evinden silah sesleri duyan komşuları eve gittiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Silahla vurulan çiftin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cinayetlerle ilgili kapsamlı inceleme başlatılırken olayın faillerini yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kırşehir'in Akçakent ilçesine bağlı Yaylaözü köyünde bir evden silah sesleri geldiğini duyan komşular ikamete bakmaya gitti.

KARI-KOCA SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

İçeri giren komşular R.K. (63) ile E.K. (62) çiftini silahla vurulmuş halde hareketsiz yatarken buldu. Köylülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde karı-kocanın hayatını kaybettiği tespit edildi.

ÇİFTE CİNAYETE KAPSAMLI SORUŞTURMA

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çiftin evinde yaşanan ve ölümle sonuçlanan olayla ilgili kapsamlı inceleme başlattı. Cinayet ile ilgili olaya karışan kişi veya kişilerin yakalanması için bölgede arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

