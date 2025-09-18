Seçim Kurulu'ndan son dakika haberi: CHP'nin Kurultay iptal talebi reddedildi!
Seçim Kurulu'ndan son dakika haberi: Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali talebini reddetti. Böylece 22. Olağanüstü Kurultay'ın yapılması kesinleşti.
