Seçim Kurulu'ndan son dakika haberi: CHP'nin Kurultay iptal talebi reddedildi!

Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebini reddetti. Böylece 22. Olağanüstü Kurultay'ın yapılması kesinleşti.

Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali talebini reddetti. Böylece 22. Olağanüstü Kurultay'ın yapılması kesinleşti.

Seçim Kurulu'ndan son dakika haberi: Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali talebini reddetti. Böylece 22. Olağanüstü Kurultay'ın yapılması kesinleşti.

