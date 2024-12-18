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Konya'da kahreden yangın: Karı koca yayla evinde yanarak can verdi!

Konya'da kahreden yangın: Üzümlü Mahallesi'ndeki yayla evinde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Konya'da kahreden yangın: Karı koca yayla evinde yanarak can verdi!
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Üzümlü Mahallesi'ndeki yayla evinde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Konya'da kahreden yangın: Karı koca yayla evinde yanarak can verdi!

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evdeki Zeki ile Aynur Özbay çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Konya'da kahreden yangın: Karı koca yayla evinde yanarak can verdi!

Çiftin cenazeleri, Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Konya'da kahreden yangın: Karı koca yayla evinde yanarak can verdi!

Öte yandan ahırda bulunan 7 büyükbaşın da telef olduğu öğrenildi.

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Kaynak:AA

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